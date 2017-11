Die besten Reportagen, Kolumnen, Bilder und Interviews aus dem SZ-Magazin und von sz-magazin.de in einem eigenen Heft. Ein SZ-Magazin-Redakteur beschreibt seinen Versuch, sich als Comedian vor großem Publikum zu beweisen. Alfred Biolek über das Altern in Würde, Johnny Rotten über Kindererziehung. Wir begleiten einen libyschen Warlord auf dessen Jagd nach Menschenschmugglern und Bibiana Steinhaus auf ihrem Weg zur Fussball-Bundesliga-Schiedsrichterin. Wir zeigen ganz besondere Vogelhäuser der amerikanischen Künstlerin Jada Fitsch und Ideen, wie eine Tasse sonst aussehen könnte. Auch in diesem Magazin: Das mit dem Michael-Althen-Preis ausgezeichnete Porträt der Schriftstellerin Helene Hegemann, die Lieblingsfrau-Kolumne von Michalis Pantelouris und natürlich ein exklusives “Das Beste aus aller Welt” von Axel Hacke.

180 Seiten als Sammelband für treue Fans - oder eine gute Gelegenheit für Neueinsteiger, das SZ-Magazin kennenzulernen.